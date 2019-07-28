بالصور.. محمد الشقنقيري يقدم واجب العزاء فى رحيل فاروق الفيشاوي

قدم الفنان محمد الشقنقيري واجب العزاء في النجم الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد. زايد. يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه في Advertisements مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه. مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.

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