وصل الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم لعزاء الفنان فاروق الفيشاوي، مساء اليوم الأحد بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد. قدم الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم واجب العزاء في النجم الكبير فاروق الفيشاوي. يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا. في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شعبان عبدالرحيم يعزي أسرة فاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.