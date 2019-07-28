شعبان عبدالرحيم يعزي أسرة فاروق الفيشاوي

وصل الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم لعزاء الفنان فاروق الفيشاوي، مساء اليوم الأحد بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.
قدم الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم واجب العزاء في النجم الكبير فاروق الفيشاوي.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنافي الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.
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