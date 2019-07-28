وصول فردوس عبدالحميد عزاء فاروق الفيشاوي

حرصت الفنانة فردوس عبدالحميد على حضور عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والمقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد. زايد. يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدًا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه. مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدًا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.

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