ميرنا وليد - بيروت - انتهى الممثلان حمدي الميرغني وأوس أوس من تصوير الاسبوع الاول من مسلسل "روحين في زكيبة" الذي يخوضان به تجربة البطولة سوياً والذي سيعرف خلال الموسم الشتوي.
مسلسل "روحين في زكيبة" تدور احداثه فى اطار كوميدي شعبي ويظهر الميرغني واوس اوس في شخصيتي زبالين اللذين يواجهان العديد من المواقف الكوميدية سواء فى عملهما او علاقاتهما العاطفين.
المسلسل تأليف لؤي السيد واخراج محمد مصطفى وانتاج عبد الله ابو الفتوح ومقرر عرضه على شاشة mbc مصر ويشارك في بطولته نهى عابدين وانتصار وبيومي فؤاد وهايدي رفعت ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وعدد اخر من الفنانين الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذه تفاصيل مسلسل "روحين فى زكيبة" لحمدي الميرغني وأوس أوسخاص الفن- نادين ويلسون نجيم توضح... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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