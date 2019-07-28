خاص الفن- نادين ويلسون نجيم توضح سبب نشرها الفيديو القديم مع معتصم النهار

ميرنا وليد - بيروت - تواصل موقعنا مع ملكة الجمال السابقة ​نادين ويلسون نجيم​ لإستيضاح منها سبب نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لمشهد من مسلسل "صبايا" الذي جمعها بالممثل السوري معتصم النهار والذي أثار بعض التساؤلات بسبب توقيته ولا سيما أنه أتى بعد ثنائية الأخير مع الممثلة نادين نسيب نجيم في مسلسل "خمسة ونص".

وقالت ويلسون أن الأمر كان فقط للتسلية وليس المقصود من ورائه أحد أو أمر معيّن، مشيرةً إلى أن صفحة معيّنة نشرت الفيديو وأجرت تاغ لها، وهي أعادت نشره عبر صفحتها فقط من باب المزاح.

وفيما خصّ تعليقها على الفيديو بالقول:"تاري أنا بالزمانات مثلت مع معتصم وناسية. يا لطيف عالإبداع. مع محبتي إلو ومنعاً لأي إلتباس"، أشارت إلى أنها كانت تقصد منعاً لأي إلتباس حول محبتها وإحترامها لمعتصم النهار وأنها لا تقلل من أهميته بقولها أنها كانت نسيت الموضوع.