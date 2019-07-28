ميرنا وليد - بيروت - يتحضر الفنان فارس كرم لاصدار اغنية منفردة جديدة بالوقت الذي يتحضر فيه لالبوم جديد يصدره قريبا، الاغنية التي سيصدرها بعنوان "صاروخ" وقد تصدر مع الالبوم الذي يتضمن 8 اغاني تعاون فيها فارس مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء مثل حياة اسبر وفضل سليمان ومازن ضاهر وسليم سلامة وعمر صباغ من خلال التوزيع ويتوقع ان يكون البوم ايجابي بالكامل.
وكان قد طرح فارس كرم فيديو كليب أغنية "سمع" عبر "يوتيوب" والتي هي من ألبومه الأخير "44: 36"، من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج هاس غدار.
يذكر أن الألبوم الأخير تضمن 12 أغنية وهي “طلت بالأبيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- فارس كرم بين الالبوم والصاروخ وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.