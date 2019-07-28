خاص الفن- عامر زيان: "ضد مشروع ليلى وأطالب بالغاء حفلهم"

ميرنا وليد - بيروت - ردا على موضوع اهانة الدين المسيحي من قبل فرقة " ​مشروع ليلى​ " الذي اثار جدلا واسعا بالايام الاخيرة، قال الفنان ​عامر زيان​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انه طبعا ضد ما صدر من الفرقة ومع قرار الكنيسة بالغاء حفلهم، مضيفا: "الدين لا مساومة عليه، وليس مكسر عصا، ان ارادوا ممارسة الحادهم، فلا يمارسوه علينا وامامنا وانا ادعو كل شخص يحترم ديانته ان يقاطع الحفل".

على صعيد آخر كان قد احتفل عامر بنجاح اغنية السنة سنتي بحضور اهل الصحافة والاعلام الذين شاركوه فرحته.