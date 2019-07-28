محمد المجذوب ناجح بالغناء باللهجتين المصرية واللبنانية

ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاح أغنية الفنان السوري ​محمد المجذوب​ "طلع النهار" باللهجة المصرية، عاد ليطلق أغنيته الجديدة باللهجة اللبنانية "كرامة مرا" والتي تعاون فيها مع الشاعر علي المولى والملحن جاد قطريب أما التوزيع الموسيقي فهو لـ جيمي حداد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغني فيها المجذوب باللهجة اللبنانية، إذ غنى سابقاً "شاطر" عام 2016، "الله شو بحبك" عام 2012 وغيرهما.

أما باللهجة المصرية، فغنى محمد أيضاً أغنية "رد اعتبار" عام 2017، "مالي كده"عام 2017، "أنا أعمل إيه" عام 2012، "يعوّض عليك" عام 2017 وغيرها.

وإستطاع محمد أن يثبت موهبته وقدرته على أداء اللهجات المتنوعة لإرضاء جمهوره المتعدد الجنسيات.