ميرنا وليد - بيروت - يزن السيّد، ممثل سوري برز إسمه بمشاركته في الكثير من الأعمال المتنوعة، بمختلف الشخصيات الشامية والتاريخية والاجتماعية وحتى الكوميدية.
حياته الخاصة كانت محط إهتمام ومتابعة من قبل الجمهور، إذ انها مرّت بالكثير من الأحداث المثيرة للجدل، أهمها عندما لاحقته صفة "النسونجي" فماذا كان تعليقه على هذه الصفة، ولماذا برأيه تلاحقه شائعة الهجرة دائماً، وهل يرى أن الممثلين قصي خولي ومعتصم النهار إستطاعا تحقيق شهرة أكبر منه؟
وإضافة إلى ذلك، كيف علّق على إنتقاد الممثل ميلاد يوسف الذي أشار إلى أنه يلجأ للأدوار الجريئة ولاسيما في مسلسل " صرخة روح " من أجل الشهرة؟
كل هذه الأسئلة تتابعون الإجابة عليها في اللقاء الذي أجريناه معه في الفيديو المرفق.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- يزن السيّد: لا يمكن مقارنة قصي خولي بـ معتصم النهار..ويردّ على إنتقاد ميلاد يوسف له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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