تامر حسني يلتقي جمهور الساحل الشمالي في حفلة على الشاطئ الخميس

يحيى النجم تامر حسني، يوم الخميس المقبل، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل أحد شواطئ الساحل الشمالي، ضمن الحفلات والسهرات الصيفية التي يحيها نجوم الغناء والطرب في المناطق الساحلية.

ومن جانب آخر، انتهى النجم تامر حسني، يوم الأربعاء الماضي، من تصوير أحداث فيلمه الجديد بين بيروت والقاهرة، والمقرر المشاركة به في موسم عيد الأضحى المقبل، من إخراج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوي

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ويحسم صناع فيلم تامر حسني الجديد الاسم النهائي للعمل خلال اليومين المقبلين، وذلك مع تصوير الأفيش الدعائي للعمل الذي يتم تجهيزه في الوقت الحالي، واستبعد القائمون على الفيلم بشكل نهائى 3 أسماء كانت مقترحة للعمل وهي "كل سنة وأنت طيب" و"عملة صعبة" و"الجوكر"، وتتم المفاضلة حاليًا بين اسمين جديدين لاختيار اسم من بينهما ليكون عنوان الفيلم النهائي.

الفيلم مقرر طرح البرومو الرسمى له الأسبوع المقبل مع عمليات الدعاية الخاصة بالعمل الذي كتبه محمد عبد المعطي ويخرجه سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ونانسي صلاح واللبناني كميل سلامة، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع وويزو.

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