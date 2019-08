الإمارات تستقبل فيلم The Art of Racing in the Rain

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

"الخليج 365" من دبي: تستقبل صالات السينما في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الفيلم الجديد The Art of Racing in the Rain الذي يرتكز على الرواية التي تحمل العنوان ذاته للكاتب غاريث ستين والتي بقيت لفترة ثلاث سنوات ونصف على لائحة أفضل الكتب مبيعاً وتمت ترجمتها إلى 38 لغة.

ويضم هذا الفيلم مجموعة من الممثّلين البارزين من بينهم ميلو فنتيميغليا (بطل Creed II، Rocky Balboa) وأماندا سيفريد (بطلة Mamma Mia!، Les Miserables، Ted 2)، بالإضافة إلى النجم العالمي كيفن كوستنر (بطل Hidden Figures، Jack Ryan Shadow Recruit، Man of Steel) الذي يجسّد بصوته شخصية الكلب إينزو الذي يروي هذه القصّة الرائعة بأسلوب فلسفي مميّز.

تدور أحداث الفيلم حول الكلب إينزو الذي تربطه علاقة قوية مع صاحبه سائق السباقات دني سويفت الطامح لخوض مغامرات الفورمولا 1، مما أكسبه الكثير من المعارف حول الحالات الإنسانية وأصبح لديه اقتناع بأن التقنيات المطلوبة على حلبة السباقات يمكن استخدامها للمضي بنجاح في مسيرة الحياة. ويدور الفيلم حول دني وحب حياته: زوجته إيف، ابنتهما الصغيرة زوي وبالطبع صديقه الأعز إينزو.

وكما في الرواية الأصلية المكتوبة، يحكي قصّة الفيلم الكلب الذكي إينزو بأسلوب فلسفي. والفيلم من إخراج سيمون كورتيس (مخرج Goodbye Christopher Robin، My Week with Marilyn). وحول هذا يقول كورتيس: "إن الصوت الذي يتمتّع به إينزو متميّز جداً. فهو في بعض الأحيان يعكس عمقاً كبيراً، وأحياناً يكون غير دقيق، لكن هذا جزء من المتعة. كما إنه يكون صائباً أحياناً في بعض الأمور، وأحياناً يكون مخطئاً، لكنه فعلاً كلب ذو معنى وهو يرغب بالتعلّم على أمل أن يعود بشكل إنسان في حياة أخرى."

أما الممثّل ميلو فنتيميغليا، فيعلّق قائلاً: "ما أحببته بالنص هو الرحلة التي اتخذها هذا الرجل. عندها تعي مستوى التركيز الذي يتمتّع به سائق سيارات السباق والمشاكل التي تعترضه على الطريق، منها المطر على سبيل المثال لا الحصر وبالطبع الأحداث غير المتوقَّعة التي يمكن أن تحيدنا عن مسارنا – وهذا ما رأيته في حياة دني. ولقد أحببت فعلاً الرحلة التي انطلق بها دني وأين انتهى، واستعراض كل ما يواجهنا على طريق الحياة، والعديد من الأمور المتعلّقة بأن يكون الشخص أباً وزوجاً وأفضل صديق لإينزو، وبأن يكون أيضاً سائق سباقات."

ويقول فنتيميغليا بأنه لحين لقائه مع إيف: "كان دني جزءً من معادلة فعلية وهو لم يكن يعي هذا الشيء. وعندما تدخل إيف إلى حياته، فإنها تكمّلها تماماً. وفجأة يكتشف دني عندها هدفه الحقيقي. كما يتعرّف على شغفه الحقيقي وهو ما كان يشعر به على الدوام ألا وهو السباقات."

أما النجمة أماندا سيفريد التي تلعب دور إيف فكانت قد قرأت الرواية عند نشرها للمرّة الأولى: "لقد كان هذا محطّماً للقلب. فأي شيء يتضمّن كلباً قد يصبح عاطفياً فعلاً كون الكلاب مخلوقات طيّبة جداً وهي حيوانات محبَّبة كثيراً للناس. إنها قصّة رائعة حول العائلة."



وتُعتبَر سيفريد إنسانة محبّة للكلاب بالفعل، حيث تقول: "إنهم يتمتّعون ببراءة كبيرة تظهر من خلال عيونهم الكبيرة، كما إنهم مرحون ولديهم الكثير من الحشرية. كل ما يرغبون به هو أن يحبّوكم وتحبّونهم وأن يعيشوا حاضرهم. ويمكننا كلّنا أن نتعلّم من هذا – وهو تحدٍ كبير جداً لنا كبشر كي نعيش حاضرنا. وأنا لا أشبع من أن أكون على مقربة من هذه الكلاب."

وتختم ضاحكة: "سبب آخر يجعل هذا الفيلم مناسباً جداً لي هو أني وُعِدت بأن يكون هناك كلب في كل مشهد."

وبينما يجسّد كيفن كوستنر بصوته شخصية الكلب إينزو، يظهر إينزو على الشاشة من خلال الكلب باركر ذهبي اللون والبالغ من العمر سنتين من فصيلة ريتريفر، بالإضافة إلى الكلب باتلر البالغ من العمر ثمان سنوات والذي يأخذ دور إينزو بعمر أكبر. ويتميّز الكلبان المدرّبان جداً بكونهما كانا كلبا إنقاذ.

أما باتريك ديمبسي، المشهور بدوره البارز في البرنامج التلفزيوني Gray’s Anatomy بالإضافة إلى عدد من الأفلام مثل Enchanted، Made of Honor وSweet Home Alabama، فهو منتج أفلام بالإضافة إلى كونه سائق سيارات سباق متمرّس. وكان قد تعرّف على الرواية قبيل نشرها في العام 2008.

سيبدأ عرض فيلم The Art of Racing in the Rain في صالات السينما بدولة الإمارات في 8 أغسطس 2019.