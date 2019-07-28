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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإعلامية فجر السعيد داخل العناية المركزة وتحسن حالتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من متابعى مواقع التواصل الاجتماعى صورة للإعلامية فجر السعيد داخل العناية المركزة بعد إصابتها بنزيف حاد.
فجر السعيد
وكانت السعيد قد دخلت غرفة العمليات فى مستشفى خاص فى الكويت وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار" وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف الحيوية.
وعُرفت الكاتبة فجر السعيد بنشاطها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت آخر تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذُ 4 أيام، تطرقت فيها إلى العلاقة الإيرانية الأمريكية والخلاف بينهما.
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