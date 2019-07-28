شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات أحمد عبد العزيز وطلعت زكريا لنتيجة مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الفنان أحمد عبد العزيز، أن يفوز فريق الأهلى مقابل هدفين، لكنه يتمنى أن يفوز نادى الأهلى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى تجمعهما على استاد برج العرب.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز، لـ"الخليج 365" إن يشاهد مباراة القمة في المسرح القومى لأنه مشغول في تجهيزات افتتاح المهرجان القومى للمسرح المصرى التى ستنطلق يوم 17 أغسطس وتستمر حتى 30 من نفس الشهر .

فيما توقع الفنان طلعت زكريا، أن يفوز نادى الزمالك أمام نادى الأهلى بهدف دون مقابل فى المباراة، وقال الفنان طلعت زكريا لـ الخليج 365، إنه سوف يشاهد مباراة القمة الأهلى والزمالك في البيت مع أسرته

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وتقام مباراة القمة 118 بين فريقى الزمالك والأهلى اليوم الاحد فى تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد برج العرب، في ختام مسابقة الدوري العام للموسم الجاري، بعدما توج المارد الأحمر باللقب فى البطولة الأصعب خلال الفترة الأخيرة.