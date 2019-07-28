في لندن..راشد الماجد ووليد الشامي يحييان حفل ضخم في 20 أغسطس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش المطرب راشد الماجد انتعاشه فنية واضحة خلال الفترة الحالية بأحيائه الكثير من الحفلات الغنائية .
يحيي راشد الماجد حفل غنائي ضخم يوم الثلاثاء 20 أغسطس في لندن بحضور عدد كبير من محبيه و عشاقه، ويشاركه بالحفل المطرب وليد الشامي، وسوف تطرح غدا تذاكرالحفل للبيع .
يذكر أن راشد الماجد الذي بدء مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي ، و من أبرز الاعمال التي " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و " يا قلبي " ، و غيرهم .
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