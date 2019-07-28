شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تشارك بصور لها مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، بصور تجمعها بالإعلامية منى الشاذلى عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها الذين عبروا عن سعادتهم وانتظرهم اللقاء بفارغ الصبر.

وتطل النجمة ياسمين عبد العزيز على جمهورها، لأول مرة منذ 17 عامًا، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقاءات الأولى للموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية سي بي سي.

وكان آخر ظهور تليفزيونى لياسمين عام 2002 بعدها انقطعت عن المشاركة فى أى برنامج إلى أن نجحت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي فى إقناعها بالظهور من جديد.

وخلال الحلقة تظهر ياسمين بشكل مختلف، وتكشف أسرارًا جديدة عن حياتها الخاصة وبعض أعمالها.

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