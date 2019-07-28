شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح البوستر الرسمى لألبومها الجديد بعنوان "في قربك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة أصالة، البوستر الرسمي لألبومها الغنائي الجديد "في قربك"، المقرر نزوله بالأسواق خلال الأيام المُقبلة، ونشرت أصالة، بوستر الألبوم عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت تعليق على البوستر: أصالة هتكون دايمًا في قربك، انتظروا الألبوم قريبًا.

من ناحية أخرى تخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل.

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