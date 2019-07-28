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راغب علامة بين تونس واليونان فى أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان اللبنانى راغب علامة لإحياء حفل غنائى، 14 أغسطس المقبل فى اليونان، يقدم فيه أشهر أغنياته للجالية العربية هناك، وذلك بعد أن ينتهى علامة من حفله ضمن حفلات وليالى مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ 55 حيث سيغنى النجم اللبنانى يوم 3 أغسطس على مسرح قرطاج الأثرى الكبير .

ويفتتح مهرجان قرطاج الدولى دورته الـ 55 يوم 11 يوليو الجارى بعرض باليه " بحيرة البجع" لتشيكوفيكسى ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير للمطرب صابر الرباعى يوم 20 أغسطس  .

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والمهرجان يقدم هذا العام عروض موسيقية متنوعة من أربع قارات هى : آسيا وأفريقيا واوروبا وأمريكا اللاتينية وعروض للشباب وعروض للفرجة ولأن تونس عاصمة ثقافية اسلامية سيقدم المهرجان عروض صوفية كما يشارك فيه كم كبير من نجوم الغناء مثل كارول سماحة وعاصى الحلانى وغالية بن على وفرق من كل الدول العربية ومن أربع قارات مختلفة .

 

 

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