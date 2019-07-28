مدحت العدل يهنئ هند صبري بعد اختيارها عضو بلجنة تحكيم مهرجان فينسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الكاتب الكبير مدحت العدل، صديقته الفنانة هند صبري، بعد اختيارها عضو لجنة تحكيم بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي. وعلق عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "تستحقين ماهو أفضل يا مبدعة، الفنانة الكبيرة هند صبري رمز للفن الصادق والمحترم والمثقف، بمناسبة اختيارها عضو لجنة تحكيم بمهرجان ڤينيسا الكبير". واختيرت الفنانة هند صبري، لتكون عضوة بمسابقة أفضل عمل أول ببالدورة القادمة لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي.



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