دنيا عبدالعزيز تبعث رسالة مؤثرة لفاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بعثت الفنانة دنيا عبدالعزيز، كلمات مؤثرة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلقت: "من أول صورة معاك لآخر صورة كنت دايما جنبي، كل سنين عمري كنت معايا، أعمل إيه أنا دلوقتي، صبرني يارب".

ورحل النجم الكبير عن عالمنا يوم 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، وترك الفنان الراحل عددا من الأعمال الفنية الهامة، كان آخرها مشاركته في مسرحية "الملك لير".