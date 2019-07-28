أشرف عبدالباقي يستعد لعرض "جريمة في المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - ( مصراوى )

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي، عبر حسابه الخاص على "تويتر" استعداده لعرض مسرحية "جريما في المعادي" الموسم الثاني، من الخميس إلى السبت كل أسبوع، على مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين".

المسرحية بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وإخراج أشرف عبدالباقي، وترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.

كان أشرف عبد الباقي فاجأ جمهور فرفة مسرح مصر بأن الموسم السابع للعروض، والذي سينطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.

