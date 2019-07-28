لجين عمران في أحدث جلسة تصوير على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الإعلامية لجين عمران جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال قضائها الإجازة الصيفية بإحدى المدن الساحلية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "لجين" خلال الصور بإطلالة صيفية أنيقة، وهي تستمتع بوقتها على البحر، ونالت الصور إعجاب الجمهور. تحرص لجين عمران على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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