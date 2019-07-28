تامر هجرس يحتفل بعيد ميلاد ابنته تمارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفل الفنان تامر هجرس بعيد ميلاد ابنته "تمارا"، ونشر عدة صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "هجرس"، على الصور قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة حبيبتي، بنتي، أحبك إلى الأبد، الله يحفظك دائمًا، ويهديكي الصراط المستقيم". جدير بالذكر أن تامر هجرس شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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