رانيا يوسف تشارك جمهورها بصور جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، عقب انتهاء إجازتها التي قضتها بصحبة ابنتيها. وظهرت رانيا خلال الصور بإطلالة كاجوال أنيقة ومميزة، نالت إعجاب متابعيها، وعلقت: "خلصنا الإجازة وصحيت من الساعة 6 الصبح ورجعنا تاني للشغل، وبداية تصوير جديد". يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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