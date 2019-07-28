محمد محسن يهنئ زوجته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأ الفنان محمد محسن، زوجته الفنانة هبة مجدي، بعيد ميلادها، ونشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام. وعلق: "كل سنة وإنتِ حبيبتي وماما دهب، ربنا يديمك علينا نعمة في حياتنا ويخليكي لكل حبايبك". هبة مجدي من مواليد 28 يوليو 1988، تزوجت من المطرب محمد محسن عام 2016، وبعد عام أنجبت "دهب".

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