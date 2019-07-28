ناهد السباعي: فاروق الفيشاوي كان ابنًا لجدي وأخًا لوالدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعادت الفنانة ناهد السباعي، حفيدة "ملك الترسو" الفنان الراحل فريد شوقي، نشر مقطع فيديو نادر لجدها برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأرفقت تعليقًا على الفيديو قائلة: "تقريبًا نفس وقت الوفاة الله يرحمهم".
وأضافت ناهد عبر حسابها بـ"انستجرام": "فاروق الفيشاوي كان ابن لجدي واخ لوالدي الله يرحمهم ويجعلهم في مستقر رحمته ويدخلهم فسيح جناته".
وفي الفيديو النادر الذي جمع الحاوي بالملك، تقمص "الفيشاوي" شخصية المذيع، وحاور الفنان فريد شوقي لمدة ساعة، وردًا على سؤال "الفيشاوي"، لماذا لُقب بملك الترسو؟، أكد فريد أنه كان صاحب أعلى إيرادات في سينما الترسو.
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