بالفيديو: رانيا محمد تشن هجومًا لاذعًا ضدّ المنتجين السّعوديين.. يطلبون أشياء مقابل المشاركة في...

شنّت الفنانة السّعوديّة، رانيا محمد، هجومًا لاذعًا ضدّ المنتجين السّعوديين، بعد أنْ اتّهمتهم بأنّهم السّبب وراء اختفائها عن السّاحة الفنيّة، لقرابة 3 سنوات.

وأشارت الفنانة، إلى أنّها حاولت كثيرًا العودة، ولكنّ المنتجين سيّئون ويبحثون عن الوجوه غير السّعوديّة، مبينةً أنّهم لا يريدون رانيا محمد.

وكشفت رانيا محمد أنّ مطالبتها بالحديث بلهجة معيّنه أملاً صعب جدًا، وأنّ الواسطة والمطالبات الأخرى هي السّبب في اختفاء الكثير من الفنانات السّعوديّات عن السّاحة.

يُشار إلى أنّ رانيا محمد قد شاركت في الكثير من الأعمال التلفزيونيّة والمسرحيّة، منها “عمشة بنت عماش”، “فينك”، “عطر”، “جاري يا حمودة”، الساكنات في قلوبنا”، “طاش”، “أسوار2”.

كما كانت بدايتها في إذاعة mbc ثمّ على شاشة mbc، وكانت البادية التي جذبت إليها الأنظار، لما تتمتّع به من كاريزما وثقافة عالية في الإعداد والأداء.