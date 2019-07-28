اليوم.. بيت الفنون يحتفل بذكرى"ثورة يوليو" على قاعة صلاح جاهين بالبالون

ضمن احتفالات وزارة الثقافة، بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، حفل منوعات، فى التاسعة النصف من مساء اليوم الأحد ولمدة ١٠ أيام فى قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، تحت إشرافالفنانة لبنى الشيخ مدير القاعة .
يتضمن برنامج الحفل فقرة "عرائس شو" لفرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان وليد طه، أداء الفنان عماد عبد العظيم، وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الدكتور محمود صبرى، فقرة استعراض الحصان أداء الفنان خالدزكي والفنان خميس عباس .
كما يتضمن البرنامج باقة متنوعة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وائل عبدالله تحت إشراف الفنان محمد النوبي، وتشارك ٨الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باستعراض التنورة إلى جانب مجموعة من المواويل والغناء الشعبى الأصيل يتغنى بها مطربى الفرقة، العرض من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مدير الإنتاج أمل حبيب، منفذ الديكور محمد مصطفى .
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