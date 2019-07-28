شاهد.. رانيا يوسف في عمل جديد بعد أجازتها الصيفية

استأنفت الفنانة رانيا يوسف عملها بعد قضائها من الإجازة الصيفية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". الصور والفيديوهات "إنستجرام". علقت رانيا على الصورة قائلة:"و رجعنا تاني للشغل، وبدايه تصوير جديدة خلصنا الأجازة وصحيت من الساعه 6 الصبح". جديدة خلصنا الأجازة وصحيت من الساعه 6 الصبح". Advertisements يذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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