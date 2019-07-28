شاهد..مصطفى حجاج يتألق بحفل غنائي في الساحل الشمالي

نشر المغني مصطفى حجاج مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " خلال إحيائه لحفله الغنائي في النادي الأهلي بالساحل الشمالي .
وذلك بحضور عدد كبير من الشباب، ممنشاركوه وصلات الغناء والرقص طوال حفله الغنائي، بالإضافة إلى أنه قدم عدد كبير من أغانيه المميزة منها "خطوة"، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش وغيرها من الأغاني.
يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح مؤخرًا أغنية بعنوان"اللي يقدر يتقدر"، و هي من كلمات تامر حسين، و ألحان مدين، و توزيع هاني يعقوب.
وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا .
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