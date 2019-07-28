يحيى شاهين من علامات السينما المصرية في الأربعينات

تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان الراحل يحيي شاهين الملقب ب (سي السيد)، من مؤسسي السينما المصرية من فترة الأربعينات والتي امتدت للتسعينات، يحيى شاهين، فنان مصري راحل، فور ذكر اسمه ترتد إلى أذهاننا على الفور أسماء عدد من شخصياته الخالدة، لعل أبرزها شخصية "سي السيد" بثلاثية نجيب محفوظ، والشيخ حسونة بفيلم "الأرض"، والشيخ إبراهيم الذي واجه ظلم عتريس في فيلم " شيء من الخوف"، وغيرها من الأدوار التي أثرت السينما المصرية لعقود.

واحتفالا بالذكرى 102 لميلاده، نرصد أهم محطاته الفنية:

نشأته :

ولد يحيى يحيى حسن شاهين في 28 سبتمبر 1917 بميت عقبة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة عابدين. عشق التمثيل من الصغر فانضم لفريق التمثيل بالمدرسة، وفي نفس الوقت عمل في أحد المطابع للمساعدة في إعالة أسرته بعد وفاة والده .

بداية دخوله الفن :

بدأ “يحيى شاهين” مشواره الفني كهاوي عام 1942م بفرقة دار الأوبرا

الملكية، كما انضم إلى الفرقة القومية للمسرح وقدم عدداً من الأدوار المسرحية الثانوية، حتى رشحته كوكب الشرق “أم كلثوم” عام 1944م للقيام بدور البطولة أمامها من خلال فيلم “سلامة”، وهو الدور الذي برع في أدائه ليكون بمثابة البداية الحقيقية لمشواره مع الفن .

أولى أعماله الفنية :

أولى أعماله كانت على المسرح وهي"مجنون ليلى" و"روميو وجولييت"، وختم حياته المسرحية بمسرحية "مرتفعات ويزرينج"

بدايته السينمائية:

كان أول ظهور له في فيلم "لو كنت غني" بدور هامشي ثم فيلم "دنانير" عام 1939، مع كوكب الشرق أم كلثوم، حيث قدّم دورًا ثانويًا لا يُذكر ثم اقترحت أم كلثوم اسمه فى فيلم "سلامة"بدلا من حسين صدقى.

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وفي بدايات الستينيات، أشتهر يحيى شاهين بدور "سي السيد" في ثلاثية الكاتب الكبير نجيب

محفوظ، وقدم واحدة من الشخصيات البارزة في تاريخ السينما المصرية. وجسد بعد ذلك عدد من الشخصيات الهامة في مسيرته الفنية في أفلام "بلال مؤذن الرسول"، "شىء من الخوف"، "الأرض"، "جعلوني مجرمًا"، "لا أنام"، "أين عمري"، "رجل بلا قلب" "الإخوة الأعداء"، "سيدة القطار".

أهم أعماله :

"قصر الشوق"، "رجل بلا قلب"، "كهرمان"، "لا أنام"، "سلامة"، "الاعتراف"، "جعلوني مجرمًا"، "المظاهر"

الجوائز التي حصل عليها:

نال الفنان الراحل “يحيى شاهين” العديد من الجوائز والأوسمة خلال مشواره الفني عن أفلام “نساء في حياتي وجعلوني مجرمًا وارحم دموعي وثلاثية نجيب محفوظ”، كما حصل على الجائزة التقديرية الذهبية من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى كمهندس تطبيقي عام 1980م، بالإضافة إلى شهادة تقدير من مهرجان القاهرة الدولي عام 1987م، وجائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1989م، وجائزة غرف السينما عام 1989م،وأيضاً وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وشهادة تقدير وتفوق للرواد السينمائيين عام 1993م من جريدة الأهرام المسائي .

وفاته :

توفي الفنان يحيي شاهين الجمعة 18 مارس عام 1994 عن عمر يناهز 75 عامًا، ودفن بمقابر مدينة 6 أكتوبر .