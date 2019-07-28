ألحان مديح محسن تنعش ألبومات صيف 2019

يعيش الملحن مديح محسن حالة من الانتعاش الفني، حيث يشارك في العديد من الأعمال الفنية بألبومات النجوم المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات خاصة للوفد كشف "مديح"عن تعاونه مع محمد محيي بأغنيتين الأغنية الأولى تحمل اسم "هربت"، باللهجة الصعيدي من كلمات هاني رجب، ألحان مديح محسن، توزيع محمد العشي.

والأغنية الثانية تحمل اسم "أخبارالحبايب"، وهي من كلمات هاني رجب، ألحان مديح محسن، توزيع فهد.

ويشارك أيضًا في ألبوم فريق واما بأغنيتين أولهم الرئيسية في الألبوم وهي "الصيف ابتدى"، كلمات هاني رجب، وتوزيع نادر حمدي، والأغنية الثانية من كلمات هاني رجب، توزيع أمين نبيل.

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ويتعاون مع النجم مصطفى قمر بأغنية "نفس الإحساس"، كلمات حمادة السيد توزيع طارق حسيب، وهو ضمن ألبوم قمر الجديد الذي يحمل اسم "ضحكت ليا"، ويضم الألبوم 12 أغنية، وهى "س من

الناس"، و"معجب"، "ضحكت ليا"، و"حبيبك اللى تحبه"، و"نفس السيناريو"، و"عارف"، و"ناوي"، و"نفس الإحساس"، "قفلت السكة"، و"نسيتنى خلاص"، "سلمي"، و"باب موارب".

كما يشارك مديح محسن في ألبوم الديفا سميرة سعيد بأغنية بالفصحى، وهي من كلمات نورالدين محمد ، توزيع أحمد مصطفى.

ويتعاون مع الفنان رامي صبري بأغنية "وعجبي"، بأغنية من كلمات هاني رجب، وتوزيع رامي، وهي ضمن ألبوم "فارق معاك" المقرر طرحه يوم الخميس 1 أغسطس.

ويشارك أيضًا مع الفنان محمد محسن، أغنية فارس بني شقيان .. كلمات نور ... توزيع أحمد نظمي.