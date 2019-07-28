طرح الفنان مصطفى قمر برومو أولى أغاني ألبومه المقبل بعنوان "س من الناس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنان مصطفى قمر يستعد لطرح ألبومه الصيفي بعنوان "ضحكت عليا"، والذي فاجأ به جمهوره، بعد فترة غياب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مصطفى قمر يطرح برومو أولى أغاني ألبومه المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.