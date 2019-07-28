الخميس.. رامي صبري ينضم للقائمة الغنائية الصيفية بألبوم "فارق معاك"

يستعد الفنان رامي صبري لطرح ألبومه الصيفي الجديد "فارق معاك" والذي بدأ في مرحلة الدعاية له في الأسابيع الأخيرة الماضية.

طرح رامي أغنيتين من الألبوم كدعاية استباقية وتشويقية لمستمعيه وهما"أنا بابا، حاول تنساني"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققا نسبة مشاهدة عالية تجاوزت المليون مشاهدة منذ وقت

طرحهما.

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يضم الألبوم 12 أغنية منهم"بقابل ناس، بتاع بنات، انا بعترفلك، حكاية حبنا، بتهتمي، صعبان عليا، وعجبي"، يتعاون فيهم مع كبار الشعراء أبرزهم:"أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي"، ومن الملحنين:"عزيز الشافعي، مديح، شادي حسن"، ويعد "فارق

معاك" هو الألبوم الأول إنتاجيا مع شركة "نجوم ريكوردز" التي سبقت وأنتجت له أغنية "مبروك علينا" وطُرحت على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكان آخر ألبومات رامي الغنائية ألبوم "الراجل" الذي طرح في صيف 2017، والذي جمع 12 أغنية أبرزهم"اتقابلنا، عامل تقيل، أنا بنسى نفسي، حلوة، مش جاي أفكرها، حب عمري"، ليعود في 2019 ليلحق بالقائمة التنافسية الصيفية لهذا الموسم.