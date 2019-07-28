الليلة.. حفل تكسير شرقي بالمسرح الروماني

يستعد فريق "تكسير شرقي"، الليلة لإحياء أمسية موسيقية فلكلورية متميزة، على خشبة المسرح الروماني ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعةمساءً.
ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من مؤلفاتهم الموسيقية الخاصة، التي يتميزون بها حيث يعتمدونفي أدائها على المزج بين الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة مثل العود، الأرغول، الكولة، الساكس، الجيتار وغيرها وتستند إلى جذور الموسيقى المصرية بأنواعها المختلفة خاصة الموال وإيقاعات الزار، إلى جانب مجموعة من أعمال التراث الشعبي.
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