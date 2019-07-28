جريمة تهز المنوفية.. عريس يقتل عروسه ليلة الزفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في حادثة غريبة من نوعها، تم العثور على منار، البالغة من العمر 19 عامًا، جثة هامدة في شقتها بعد أقل من 24 على حفل زفافها.

وتم اكتشاف الجريمة بعد قيام والد العروس ومجموعة من الأقارب بالذهاب إلى ابنتهم للاطمئنان عليها في صباحيتها، وقام بطرق الباب فلم ترد، فرجع إلى بيته وعاد مرة أخرى فلم يرد أحد، فتسلل الشك إلى قلبه فكسر باب الشقة فكانت الصدمة، حيث وجد والد العروسة ابنته جثة هامدة.

وأكد، شقيقها أنه ذهب لزيارتها ففوجئ بها ملقاة أرضا بصالة الشقة غارقة في دمائها وشاهد زوجها بيده سلاح أبيض “سكين” -تم ضبطه بمكان الحادث، عليه آثار دماء وفر هاربا.

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ووجه الوالد وشقيق العروس التهمة إلي زوجها والتسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.

فيما تبين إصابة المتهم بجرح نافذ بالبطن نتيجة تعدى المجنى عليها علي المتهم نتيجة مشاجرة بينهما، حاولت الدفاع بها عن نفسها، فتعدت عليه بآلة حادة أحدثت إصابته وعقب ذلك توجه المتهم إلى مستشفي بنها الجامعي وتم حجزه في حالة سيئة ولا يمكن استجوابه وتم التحفظ عليه بالتنسيق مع أمن القليوبية وتم التحفظ علي السلاح المستخدم.

وكان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية تلقي إخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور بتلقيه بلاغا من مستشفي الباجور العام باستقبالها منار عادل الأقرع 19 سنة جثة هامدة متأثرة بإصابتها بجرح غائر بالرقبة من الخلف.

وقامت النيابة العامة بالباجور بمعاينة مسرح الجريمة، وتبين أنها تلقت طعنة بالرقبة وضربة على رأسها، مما جعلها تنزف من الفم والأنف، وماتت في الحال.