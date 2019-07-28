في أول ظهور بعد عملية إزالة أنفها.. ريهام سعيد تبكي وترد على المشككين في مرضها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد إعلان شفائها واستعدادها للعودة لتقديم برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة”، تلقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الكثير من التعليقات التي شككت في مرضها، واتهموها بأنها أجرت عملية تجميل في أنفها.

ريهام نشرت مقطع فيديو لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية لبناء أنفها بعد أن تمت إزالته بالكامل للتخلص من الفيروس الذي أصابها.

الإعلامية ردت خلال الفيديو على المشككين في مرضها، حيث وصفت ما يفعلونه بقلة أدب وسفالة وقلة رحمة”، وقالت: “هل لما تعاطفت معايا مرتبى زاد؟ أو هتتفرج على برنامجي بعد كده؟.. هو لازم اللي يتعب يموت؟”.

وأضافت “ربنا ابتلاني علشان بيحبني.. ربنا أنقذني وأنقذ حياتي.. أنا كنت تعبانة وبموت.. أنا مطلعتش أعيط للناس وأعمل فيديوهات وأقول الحقونى، على فكرة أنا بقالى 3 شهور عيانة ومقولتش لحد، دايما قوية وعمرى ما تاجرت بحاجة.. أنا ست كويسة غصب عنك وغصب عن التخين”.

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وتابعت “أنا مبحبش أصعب على حد ومبحبش حد يتعاطف معايا، وأنا ست قوية جدا بإيمانى، انا عملت خير كتير جدا فى حياتى وواثقةإان ربنا هيطلعنى من أي حاجة وحشة”.

وكشفت عن أذنيها وقالت: “وداني زي ما هي.. لكن مبقاش فيها عضم، علشان شيلت مناخيري خالص.. مناخيري المعوجة دي عجباكم؟.. وهو أنا كنت محتاجة تجميل في مناخيري؟”.

واختتمت كلامها باكية: “أنا كنت عيانة وخفيت وراجعة أحسن من الأول وراجعة برنامجي بإذن الله، يوم الحد هتبقوا مكسوفين اوي علشان كنت مصورة كل الى حصل، اد ايه هى حاجة قذرة انك تثبت للناس انك كنت بتموت، انا قلت لما اموت ادعولى مش اتعاطفوا معايا، هو كان لازم يبقى النهاردة خبر وفاتي علشان تصدق إني كنت عيانة، لازم ولادي يتيتموا علشان حضرتك تصدق”.