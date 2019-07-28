زفة مغربية على الطريقة التقليدية لسمية الخشاب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تناولت إحدى صفحات محبي الفنانة سمية الخشاب، عبر موقع “إنستجرام”، فيديوهات من تواجدها حاليًا في المغرب والاستقبال الحافل الذي ظهرت به.

وكانت سمية الخشاب، قد ظهرت في الفيديوهات وهي محمولة على الأعناق على طريقة الزفة المغربية وارتدت قفطان مغربي باللون الأصفر.

الفنانة المصرية، قد تم تكريمها مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان سينما الشاطئ بالهرهورة بالمغرب،و تألقت خلال الحفل بجمبسوت أحمر أنيق، أظهرها برشاقة لافتة، وهو من تصميم شريف نصر، وتزينت بمكياج قوي، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، في إطلالة من تنسيق الإستايلست إيهاب العدلي.

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وكانت الفنانة سمية الخشاب قد انفصلت عن زوجها الفنان أحمد سعد منذ عدة أشهر، وذلك بعد زواج استمر لمدة عامين، وأعلن أحمد سعد خبر الطلاق عبر حسابه الخاص، وتبادل كل منهما تصريحات تشوه صورة الآخر أمام جمهوره.

أحمد سعد اتهم سمية الخشاب بالنصب عليه والاستيلاء على شقته، بينما قالت سمية إنها دخلت المستشفى بسبب أحمد سعد وكادت تموت، وذلك بعد أن ضربها ودخلت العناية المركزة في حالة خطيرة وقامت بعملية جراحية لاستئصال الطحال.