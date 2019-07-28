بعد 17 عامًا ياسمين عبدالعزيز تعود للظهور في البرامج بشكل مختلف.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الإعلامية المصرية منى الشاذلي، جمهور برنامجها باستضافتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد غياب عن الغعلام لمدة 17 عامًا.
ياسمين عبدالعزيز، تحل ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”، ضمن حلقات الموسم الجديد من البرنامج والذي يعرض عبر فضائية cbc.
وتطل ياسمين عبدالعزيز على جمهورها بإطلالة مختلفة حيث بدت اكثر مرحا بفستان من الشيفون المنقوش بحمالات وبدت فيه بوزن زائد بعض الشيء.
وخلال الحلقة تظهر ياسمين بشكل مختلف، وتكشف أسرارا جديدة عن حياتها الخاصة وبعض أعمالها.
وكان آخر ظهور تلفزيوني لياسمين عبدالعزيز، عام 2002 بعدها انقطعت عن المشاركة فى أي برامج إلى أن نجحت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي في اقناعها بالظهور من جديد.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز، كان مسلسل “لأخر نفس” الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها بطولته فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إسماعيل شرف وهند عبدالحليم، وهو من تأليف أمين جمال، عبدالله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام علي.
وخرجت الفنانة المصرية من خلال هذا العمل، عن طبيعة الاعمال الكوميدية والتي تميزت بها منذ دخولها الوسط الفني، وقدمت قصة درامية تدور حول زوجة ضابط شرطة تكتشف تورطة في بعض القضايا المشبوهة بعد وفاته في حادث.
وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد أعلنت انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج دام لأكثر من 17 عامًا وأثمر عن طفل وفتاة، وقيل ان الزواج تم قبل الإعلان عنه بشهور طويلة، ليعلن “حلاوة” ارتباطه بالفنانة ريهام حجاج بعدها.
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