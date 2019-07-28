تغريدة لإنجي وجدان تثير قلق جمهورها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
أثارت الفنانة المصرية قلق وحيرة جمهورها ببوست نشرته ع حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
إنجي كتبت عبر حسابها الخاص: «أعتذر لأي صحفي وصحفية بيكلموني اليومين دول، لن أستطيع الرد على أي مكالمات بسبب بعض الظروف الصحية والعائلية بعتذر وأسفة جدا».
الفنانة أثارت قلق جمهورها بهذا التعليق، وتلقت عدد كبير من تعليقات الفانز الذين سألوها عن وضعها الصحي، كما تمنت لها الفنانة نسرين أمين الشفاء العاجل من خلال تعليق عبرحساب إنجي الخاص.
الفنانة الشابة أصبحت أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشارك جمهورها في رأيها في بعض القضايا الاجتماعية.
إنجي وجدان أطلقت مؤخرا هاشتاج بعنوان «انتي جميلة زي ما انتي»، وشاركت جمهورها في بعض وقائع التنمر التي تعرضت لها بسبب السخرية من وزنها الزائد، وطالبت كل محبيها بأن يتجهوا لإنقاص وزنهم من أجل صحتهم وليس لسبب آخر.
إنجي خاضت مؤخرا أول بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل «طلعت روحي»، مع المخرج رامي رزق الله والمؤلف شريف بدر الدين، وبطولة الفنان نيكولا معوض، ميار الغيطي.
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