الخلافات تشتعل مجددا بين أحلام وأصالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجاوزت الفنانة السورية أصالة خلافاتها مع الإعلامية فجر السعيد، ودعت لها بالشفاء العاجل، بعد الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها مؤخرا.

أصالة كتبت: “أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً ، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي لاأحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان #فجر_السعيد”.

وتابعت، على حسابها على “تويتر”: “الإنسانيّه والتّعاطف بين البشر هما أجمل لغه لاتحتاج للكثير من الشّرح ولاتتطلّب ترجمه حرفيّه ، والقاضي الّذي يحكم إنّ لمّ يُجيدها فهو ليس عادل ، وهذا قاضي عادل إنسان مُنزّه ، وهو مخلوق يحبّ الله ، ويراعي خلقه”.

الفنانة الإماراتية أحلام ردت على تغريدة أصالة بقولها: “هذا ‏نفس الكلام اللي دايم أقوله لفجر عنك، إن أنتي ما في منك، طيبة وأصيلة وهاذي سبب حبي لكِ، اللي مستحيل ينتهي شكرًا على ‏كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك، ومش غريبة عليكِ، أنتي معطاءة مع الكل، جزاك الله خير”.‏

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لترد عليها أصالة: “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني، وبتحبيني كتير، بس ليش مرات بتجاكريني، يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض”.‏

أحلام اعتبرت كلام أصالة به هجوم عليها، وهو ما دفعها لحذف تعليقها، كما حذفت متابعتها لأصالة على “تويتر”.

أحد جمهور أصالة وجه سؤالا لأحلام عن سبب حذفها للتعليق، فردت أحلام يتعليق حاد هاجمت فيه اصالة ومعجبيها دون ذكر صريح لاسمها، بقولها: “كلي تبن اقسم بالله انكم حثاله المجتمع انتوا ومن ارسلكم #حيوانات قلبي معصور على فجر وانتوا شويه حيوانات مافي احساس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربي يا خذ حقي منكم انا ما اشوفكم بس ربي يشوفكم والدنيا سلف ودين وفجر الله يعلم بحالها وانتوا سب فيها وفيني صدق عمري ماشفت كذا مستوى واطي”.

وأضافت: “ومسحت البوست لاني تحسفت اني اصلاً كتبته ما ادري ان الحقد واااصله مراحلها الاخيره عرفتي ليش يا حثاله وياليت ترفعين علي قضيه عشان اشوف وجهك الجزمه ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله #حيوانات”.

وتابعت: “ومطربتكم #بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكه يا حثاله.. الله يذكر بالخير فجر اللحين عرفت ليش الكلام اللي تكتبه وتاكدت من كلامها والمتابعه اللي فيها نفاق ما ابيها وبلوك.. أنا اخاف ان حتى صوتي تستعيرونه شعر مكياج تصوير باقي بس صوتي ههههههه ونسيت مصممي قريباً وانا اللي اغار بعد لوووول”.