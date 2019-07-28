صلاح عبدالله يحيي ذكرى رحيل محمد شرف.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري صلاح عبدالله، الذكرى الأولى لرحيل الفنان محمد شرف، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وقال صلاح عبدالله، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “محمد شرف أسألكم الفاتحة والدعاء، يااااه يعني زي النهاردة من سنة سافرنا إسكندرية وعزينا ومشينا بس سبنا ورانا راجل إبن راجل وهو هشام شرف”.

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يذكر أن الفنان محمد شرف، رحل عن عالمنا يوم 27 يوليو، داخل مستشفى “الحياة” بالإسكندرية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 55 عامًا.

محمد شرف عانى خلال السنوات الماضية من مشاكل في القلب، حيث أجرى أكثر من عملية جراحية لدعامة في القلب، كما تعرض لجلطة سابقا.

وتم تشييع جثمانه في مسقط رأسه بالإسكندرية وسط حضور عدد كبير من جمهوره وبحضور الفنانة بدرية طلبة وسليمان عيد فقط.

وكشف نجله هشام شرف، وصية والده له قبل رحيله قائلًا، إن والده كان دائمًا يوصيه بألاينظر إلى حجم الدور، لكن إلى تأثيره، كما أوصاه بأن يترك علامة في الفن فليس من المهم أن يصبح بطلا لأعمال لايتذكرها الناس، ويكفيه أدوارا قليلة مؤثرة.