الفنان الأردني علي العليان ينسحب من فيلم عالمي بسبب إسرائيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان و المخرج الأردني علي العليان، انسحابه من فيلم عالمي بعنوان “Jaber”، بسبب ترويجه لإسرائيل.

وقال علي العليان، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: توضيح للعموم: “انسحبت اليوم من كاستنج الفيلم السينمائي العالمي (Jaber)، والذي سيصور في عمان قريباً، لأن السيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين، ويؤكد أن لهم الحق التاريخي في البتراء وجنوب الأردن بحوار صريح ومباشر”.

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وأضاف: “تناقشت مع المخرج بالأفكار المطروحة فقال: إنها حقائق تاريخية وأن الفيلم سينفذ كما هو مكتوب؛ لأنه لن يعرضه في العالم العربي، بل هو سيعرض في أمريكا، وسألني سؤالاً صريحاً: هل أنت لا تؤمن بالأفكار التي يطرحها الفيلم؟”. قلت له: لا طبعاً لا أؤمن.. قال: إذن لن نستكمل العمل معاً، قلت: نعم لن أعمل بهذا الفيلم”.

وتابع: “انتهى الحوار بانسحابي التام، ونفى عليان تماما مسؤوليته عن الصورة الإعلانية المتداولة في وسائل الإعلام”.

وإضافة للمخرج علي عليان، أعلن الممثلون الأردنيون عبدالكريم القواسمي ومنيب القضاة ومحمد سميرات وجمال مرعي وتامر بشتو وسعد أبو نجيلة اعتذارهم عن المشاركة بالفيلم، معتبرين أن المشاركة تعتبر تثبيتاً لما يدعي اليهود من حق لهم بالمنطقة.