بعد اتهامها بابتزاز أحمد عز.. زينة ترد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية زينة، على منتقدي مصاريف دراسة توأمها عز الدين وزين الدين، من الفنان المصري أحمد عز.

ونشرت زينة صور من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “يعاتبوك علي ابسط تصرفاتك!! اما تصرفاتهم، لا عين تبصر، ولا أذن تسمع، ولا ضمير يشعر”، وهو الأمر الذي فسره البعض على أنه ردًا على متهميها بالمبالغة في مصاريف توأمها والتي وصلت إلى 700 ألف جنيه في العام.

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وكانت حكمة الأسرة فى التجمع الخامس، قد رفضت استئناف الفنان أحمد عز بتخفيض قيمة المصروفات الدراسة 30 ألف جنيه إسترلينى، ولكنها عدلت حكم محكمة أول درجة بدفع المصروفات بالعملة المصرية بدلا من الجنيه الاسترلينى آى ما يعادل 700 ألف جنيه مصرى.

وكان عز تقدم باستئناف أمام محكمة مستأنف الأسرة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم “عزالدين وزين الدين”، ونظرته المحكمة فى عدة جلسات، ثم أصدرت الحكم المتقدم.