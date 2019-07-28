سرقة مجوهرات من شقة شيرين سيف النصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة المصرية شيرين سيف النصر يفيد بتعرض شقتها للسرقة على يد مجهول.

الفنانة المصرية قالت في بلاغها إن السارق استولى على مشغولات ذهبية، وألماس، ذات قيمة عالية، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، ومعاينة شقة الفنانة، تبين عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، لتشير التحريات إلى أن مرتكب السرقة من المقربين من الفنانة.

وبتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من معرفة الجاني، وهي سيدة من أصدقاء شيرين المقربين، وبالفعل تم ضبطها، وبحوزتها المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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يذكر أن شيرين سيف النصر ممثلة مصرية قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية منها: “سواق الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام، غاضبون وغاضبات، اللص الذي أحبه، المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمة، ومسرحية بودي جارد”، وغيرها.

ايتعدت شيرين سيف النصر عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “أصعب قرار”، والذي عرض عام 2006”.

وتزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي «عبد العزيز الإبراهيم» شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا زواجهما انتهى بالطلاق. وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، كما تلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.