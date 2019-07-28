شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف قبل مباراة القمة: لا للتعصب.. وندى بسيونى توجه رسالة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه كل من الفنانين يوسف الشريف وندى بسيونى رسالة للنادى الأهلى قبل المباراة التى تجمع بين النادى الأهلى ونادى الزمالك فى بطولة القمة والتى تقام مساء اليوم على استاد برج العرب.

وكتب يوسف الشريف تغريدة للجمهور عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الأهلى والزمالك.. لا للتعصب".

كما كتبت ندى بسيونى: "مع الساعات الأخيرة اليوم من الدورى المختلف جدًا. وجب التقدير والشكر للكيان الأهلاوى العظيم، رجال كنتم صمدتم واستحملتم وأثبتم أن المستحيل مش مستحيل مع الأهلى، فرحتونا، الأهلى بطل الدورى، الأهلي".

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وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى ختام منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز بالموسم الحالى 2018 -2019، والمقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية بدون جمهور.



يوسف الشريف