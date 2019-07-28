شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..جمال عبد الناصر يبدأ تصوير المشاهد الأولى من "بلا دليل" بالمريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنان جمال عبد الناصر تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "بلا دليل" اليوم الأحد فى الديكور إحدى فيلات بمناطق المريوطية بالهرم، وتشاركه في هذه المشاهد الفنانة درة وخالد سليم.

يشار إلى أن أخر أعمال جمال عبد الناصر مسلسل "حكايتى" والتى تم عرضه في شهر رمضان الماضي ، من بطولة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، ونهال عنبر.

Advertisements

وفى سياق متصل، تواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 38 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "بلا دليل" من بطولة خالد سليم ودرة، وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.