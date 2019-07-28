mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة في the voice

كتب امير فتحي في الأحد 28 يوليو 2019 05:42 مساءً - أعلن رسمياً عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي “the Voice” بصيغته العربية، خلال شهر آب 2019، والذي يُعرض على شاشات MBC1 و”MBC العراق” والمنصّات الرقمية التابعة لـ “مجموعة MBC”، خلال الربع الأخير من السنة الحالية.
يشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.
ومع قرب البدء بتصوير المرحلة الأولى “الصوت وبس” من البرنامج، يترقّب الجمهور والنقّاد عودة الثنائي راغب وأحلام معاً مجدداً إلى الشاشة.
أما على مستوى التقديم، فيتولّى تقديم الحلقات ياسر السقاف وناردين فرج، ويُخرج البرنامج بموسمه الخامس جنان منضور.
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