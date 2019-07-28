لايف ستايلز ستوديوز لـ كنزة مرسلي في عيدها: فنانة أثبتت نجوميتها

Jul 28, 2019
عايدت شركة الانتاج لايف ستايلز ستديوز الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم السبت، 27 تموز الجاري.
ونشر الحساب الرسمي للشركة على موقع تويتر المعايدة التي جاء فيها: “كنزة مرسلي فنانة شابة وناجحة أثبتت نجوميتها في العديد من الأعمال الغنائية مع لايف ستايلز ستديوز .. نتمنى لها المزيد من التقدم والكثير من الإنجازات لمناسبة عيد ميلادها“.
نذكر ان لايف ستايلز ستوديوز تعاونت مع كنزة مرسلي في عملين، الأول كليب “ملكة سبأ”، الذي حقق نجاحاً كبيراً عند طرحه في مطلع عام 2018. والعمل الثاني كليب “قتّال”، الذي تخطى حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة على القناة الرسميّة عبر موقع يوتيوب للشركة منذ شباط 2019.
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