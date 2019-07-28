"الكينج" يقدم أقوى حفلات مهرجان" جرش" والجمهور" الكبير كبير يا منير"

فى واحدة من أقوى وأجمل حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، أحيا النجم الغنائي المصري الكبير محمد منير، حفلا غنائيا ضخما في المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية، وسط حضور الآلاف من جمهوره، حيث يتسع المسرح لـ7 آلاف شخص، ظهر مزدحمًا على أخره.

بدأ الكينج محمد منير حفله بأغنية "يا عرب بلادي"، والتي ألهمت حماس الجمهور الأردني، وظل يردد معه كلمات الأغنية، ثم أعقبها منير بأغنية "على صوتك "، وعقب انتهائه منها ظل الجمهور يردد "بنحبك يا منير"، لتزداد هتافات الجمهور بعدها مع أغنية "عشق البنات"، والتي قدمها منير وهو يرقص على كلماتها.

وأستمر منير في إشعال حماس الجمهور، الذي أتى له من مختلف مدن المملكة الأردنية، ليقدم أغنيته العربية "طاق طاقية"، والتي تفاعل معها الجمهور بشدة، وبعدها قدم عدة أغنيات أخرى منها "حتى حتى"، و"شيكولاته".

وظل منير يغازل جمهوره بأغانيه المتميزة، ليقدم له أغنية "بعشق البحر"، ثم أعقبها بأغنيته "شمندورة"، لترتفع صيحات الجمهور مرددا :"الكبير كبير يا محمد يا منير".

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وأنهى الكينج حفله الضخم في مهرجان "جرش"، بأغنيتى "يا رمان"، و"قلبى مساكن شعبية "، ثم صعد إلى المسرح وزير الثقافة الأردني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور محمد أبو رمان، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوى، وسلما الكينج درع المهرجان.

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