تعرف على أبرز المرشحين لإخراج الجزء الثاني من فيلم Venom

تستعد شركة sony لاختيار المخرج الجديد الذي سيتولى مهمة إخراج الجزء الثاني والجديد من فيلم الإكشن والخيال العلمى Venom، والذي يقوم ببطولته الممثل العالمي توم هاردي.



وبحسب صحيفة فاريتى، فأن آندى سركيس والمخرج ترافيس نايت الذى نجح فى إخراج فيلمBumblebee الأخير من ضمن المرشحين بقوة لقيادة الجزء القادم من Venom بعد تنحى المخرج روبن فلايشر، الذى قام بإخراج الجزء الأول عن تولى المهمة بسبب انشغاله بإخراج Zombieland: Double Tap.



وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن الشركة لم تستقر على المخرج الذى سيتولى مهام الجزء الجديد حتى الآن، ومن المرجح ان يتم بدء التصوير فى نهاية الشهر المقبل على أن يطرح العام المقبل فى دور السينما العالمية.

Advertisements



وحقق فيلم Venom الذى طرح العام المقبل، فى حصد ما يقارب الـ 855 مليون دولار إيرادات وهو الشخصية الجديدة التى طرحتها ترسانة عالم مارفل من الأبطال الخارقين، والتى تنتمى بصله ما بشخصية "سبايدر مان"، الذى يعرض له جزء جديد فى السينمات حاليا حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار.

قد يهمك أيضاً :